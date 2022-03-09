Песков: В России принимаются системные и серьёзные меры для стабилизации экономики

Власти России принимают системные, серьёзные и хорошо продуманные меры для стабилизации экономики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Принимаются не какие-то меры, а меры весьма системные, серьёзные, соответствующие экстраординарным условиям недружественным, которые нам были вменены недружественными действиями", — сказал он, уточнив, что меры были хорошо продуманны.

Песков признал существующие разрывы в продуктовых цепочках в первое время, однако заметил, что принимаемые решения как раз рассчитаны на то, чтобы упорядочить, наладить и обеспечить на должном уровне функционирование экономики страны в нынешних условиях. Приоритетным же вопросом для руководства РФ является борьба с безработицей на фоне приостановки работы ряда иностранных компаний.

"Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые имеется в виду принять", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков переадресовал вопросы о поставках сырья для разных сфер производства и о преодолении дефицитов в оперативный штаб по противодействию санкциям, созданный при кабмине.