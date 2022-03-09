Песков: В России принимаются системные и серьёзные меры для стабилизации экономики
В самое ближайшее время мы можем услышать от Правительства РФ те решения, которые планируется принять для борьбы с безработицей и восстановления продуктовых цепочек, добавил он.
Власти России принимают системные, серьёзные и хорошо продуманные меры для стабилизации экономики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Принимаются не какие-то меры, а меры весьма системные, серьёзные, соответствующие экстраординарным условиям недружественным, которые нам были вменены недружественными действиями", — сказал он, уточнив, что меры были хорошо продуманны.
Песков признал существующие разрывы в продуктовых цепочках в первое время, однако заметил, что принимаемые решения как раз рассчитаны на то, чтобы упорядочить, наладить и обеспечить на должном уровне функционирование экономики страны в нынешних условиях. Приоритетным же вопросом для руководства РФ является борьба с безработицей на фоне приостановки работы ряда иностранных компаний.
"Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые имеется в виду принять", — добавил пресс-секретарь президента РФ.
При этом Песков переадресовал вопросы о поставках сырья для разных сфер производства и о преодолении дефицитов в оперативный штаб по противодействию санкциям, созданный при кабмине.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был принят Госдумой 4 марта. Инициатива призвана защитить национальные интересы России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.
Поводом для санкций в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.