Песков назвал экономической войной действия США в отношении России

Соединённые Штаты Америки фактически объявили так называемую экономическую войну России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"США, безусловно, объявили экономическую войну России и ведут эту войну. Да, это де-факто так оно и есть", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.