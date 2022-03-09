Песков назвал экономической войной действия США в отношении России
При этом представитель Кремля отметил, что в сложившейся ситуации Москве необходимо "делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам".
Соединённые Штаты Америки фактически объявили так называемую экономическую войну России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"США, безусловно, объявили экономическую войну России и ведут эту войну. Да, это де-факто так оно и есть", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
При этом Песков отметил, что в сложившейся ситуации Москве необходимо "делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам".
Как сообщал Лайф, ранее Джо Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Вместе с тем американский лидер признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Михаил Джапаридзе