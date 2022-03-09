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9 марта, 11:12

Песков: Безопасности и стабильности Крыма и Севастополя ничего не угрожает

Представитель Кремля добавил, что Вооружённые силы РФ и другие специализированные ведомства делают для этого всё возможное.

<p>Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что безопасности и стабильности Крыма и Севастополя ничего не угрожает. Об этом он заявил в среду на встрече с журналистами.

"Мне неизвестно о том, что что-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя", — сказал Песков, отвечая на вопрос о будущем курортном сезоне в этом регионе.

По словам представителя Кремля, Вооружённые силы России и другие специализированные ведомства делают всё возможное для обеспечения безопасности в регионе.

"Сейчас никаких оснований для того, чтобы ставить это под сомнение, я не вижу", — заключил Песков.

Зеленский согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР

Зеленский согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, после выполнения которых "Операция Z" прекратится "через мгновение". Среди них признание Крыма российским, а также ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.

Александр Юнашев

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