Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что безопасности и стабильности Крыма и Севастополя ничего не угрожает. Об этом он заявил в среду на встрече с журналистами.

"Мне неизвестно о том, что что-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя", — сказал Песков, отвечая на вопрос о будущем курортном сезоне в этом регионе.

По словам представителя Кремля, Вооружённые силы России и другие специализированные ведомства делают всё возможное для обеспечения безопасности в регионе.

"Сейчас никаких оснований для того, чтобы ставить это под сомнение, я не вижу", — заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, после выполнения которых "Операция Z" прекратится "через мгновение". Среди них признание Крыма российским, а также ДНР и ЛНР — независимыми государствами.