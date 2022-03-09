Песков: Безопасности и стабильности Крыма и Севастополя ничего не угрожает
Представитель Кремля добавил, что Вооружённые силы РФ и другие специализированные ведомства делают для этого всё возможное.
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что безопасности и стабильности Крыма и Севастополя ничего не угрожает. Об этом он заявил в среду на встрече с журналистами.
"Мне неизвестно о том, что что-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя", — сказал Песков, отвечая на вопрос о будущем курортном сезоне в этом регионе.
По словам представителя Кремля, Вооружённые силы России и другие специализированные ведомства делают всё возможное для обеспечения безопасности в регионе.
"Сейчас никаких оснований для того, чтобы ставить это под сомнение, я не вижу", — заключил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, после выполнения которых "Операция Z" прекратится "через мгновение". Среди них признание Крыма российским, а также ДНР и ЛНР — независимыми государствами.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.