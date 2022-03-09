Число жертв при взрыве резервуара с битумом в Пензе увеличилось до трёх

Последствия взрыва резервуара с битумом. Видео © LIFE

Третий человек скончался после взрыва резервуара с битумом на заводе в Пензе. Об этом сообщили в прокуратуре Пензенской области.

В результате происшествия пострадали семеро, один из них, как сообщает "Интерфакс", находится в тяжёлом состоянии. Также продолжается поиск других возможных пострадавших. Надзорное ведомство проводит проверку.

Всё произошло, когда проводилась перекачка битума из автоцистерн в ёмкость для хранения. Водители транспортных средств не пострадали.