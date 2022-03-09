Число жертв при взрыве резервуара с битумом в Пензе увеличилось до трёх
В результате происшествия пострадали семеро, один из них находится в тяжёлом состоянии. Прокуратура региона проводит проверку.
Последствия взрыва резервуара с битумом. Видео © LIFE
Третий человек скончался после взрыва резервуара с битумом на заводе в Пензе. Об этом сообщили в прокуратуре Пензенской области.
В результате происшествия пострадали семеро, один из них, как сообщает "Интерфакс", находится в тяжёлом состоянии. Также продолжается поиск других возможных пострадавших. Надзорное ведомство проводит проверку.
Всё произошло, когда проводилась перекачка битума из автоцистерн в ёмкость для хранения. Водители транспортных средств не пострадали.
Ранее Лайф сообщал о двух погибших и семи пострадавших в результате разгерметизации резервуара. На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области.
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Кадр из видео © LIFE