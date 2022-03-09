НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 11:05

Число жертв при взрыве резервуара с битумом в Пензе увеличилось до трёх

В результате происшествия пострадали семеро, один из них находится в тяжёлом состоянии. Прокуратура региона проводит проверку.

Последствия взрыва резервуара с битумом. Видео © LIFE

Третий человек скончался после взрыва резервуара с битумом на заводе в Пензе. Об этом сообщили в прокуратуре Пензенской области.

В результате происшествия пострадали семеро, один из них, как сообщает "Интерфакс", находится в тяжёлом состоянии. Также продолжается поиск других возможных пострадавших. Надзорное ведомство проводит проверку.

Всё произошло, когда проводилась перекачка битума из автоцистерн в ёмкость для хранения. Водители транспортных средств не пострадали.

Два работника склада погибли при взрыве газового баллона в Мурманске

Два работника склада погибли при взрыве газового баллона в Мурманске

Ранее Лайф сообщал о двух погибших и семи пострадавших в результате разгерметизации резервуара. На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области.

Обложка ©

Кадр из видео © LIFE

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1