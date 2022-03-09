Юрист оценил шансы РФС оспорить отстранение сборных России от международных турниров
Ранее стало известно, что наша сторона обратилась в CAS из-за решения ФИФА и УЕФА относительно команд из РФ.
Спортивный юрист Евгений Морозов оценил шансы РФС оспорить в CAS решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных России и клубов из нашей страны от участия в международных турнирах. Его слова приводит "Газета.ru".
"Юридически шансы, я бы сказал, очень высокие. А политически… Мы понимаем, наверное, как принималось это решение. Возможно, будет какое-то давление на CAS. Сложно предположить. С точки зрения спортивного права и мирового шансы хорошие, потому что взять без оснований и отстранить сборную… Нет оснований", — заявил Морозов.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы. При этом РФС после этого обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) c апелляцией на решение ФИФА и УЕФА.
РФС / Михаил Шапаев