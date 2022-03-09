Юрист оценил шансы РФС оспорить отстранение сборных России от международных турниров

Спортивный юрист Евгений Морозов оценил шансы РФС оспорить в CAS решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных России и клубов из нашей страны от участия в международных турнирах. Его слова приводит "Газета.ru".

"Юридически шансы, я бы сказал, очень высокие. А политически… Мы понимаем, наверное, как принималось это решение. Возможно, будет какое-то давление на CAS. Сложно предположить. С точки зрения спортивного права и мирового шансы хорошие, потому что взять без оснований и отстранить сборную… Нет оснований", — заявил Морозов.