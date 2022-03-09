Песков: Москва заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Киевом

Позиция России предельно понятна, сформулирована и доведена до делегации Украины, также добавил официальный представитель Кремля. При этом дата новой встречи сторон пока не известна.

Россия заинтересована в скорейшем продолжении переговоров с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов контактов по мере того, как наши украинские переговорщики будут готовы к этому", — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что российская сторона сохраняет заинтересованность в переговорном процессе. Позиция Москвы предельно понятна, сформулирована и доведена до делегации Киева, добавил он.