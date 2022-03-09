Песков: Москва заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Киевом
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru
Позиция России предельно понятна, сформулирована и доведена до делегации Украины, также добавил официальный представитель Кремля. При этом дата новой встречи сторон пока не известна.
Россия заинтересована в скорейшем продолжении переговоров с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов контактов по мере того, как наши украинские переговорщики будут готовы к этому", — сказал он.
Представитель Кремля уточнил, что российская сторона сохраняет заинтересованность в переговорном процессе. Позиция Москвы предельно понятна, сформулирована и доведена до делегации Киева, добавил он.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Дата проведения нового раунда пока неизвестна.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.