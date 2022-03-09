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9 марта, 11:09

Песков: Москва заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Киевом

Позиция России предельно понятна, сформулирована и доведена до делегации Украины, также добавил официальный представитель Кремля. При этом дата новой встречи сторон пока не известна.

<p>Дмитрий Песков. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/59455/photos/57157" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Россия заинтересована в скорейшем продолжении переговоров с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов контактов по мере того, как наши украинские переговорщики будут готовы к этому", — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что российская сторона сохраняет заинтересованность в переговорном процессе. Позиция Москвы предельно понятна, сформулирована и доведена до делегации Киева, добавил он.

Зеленский: Украина готовится к следующим раундам переговоров с Россией

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Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Дата проведения нового раунда пока неизвестна.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.

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Александр Юнашев

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