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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 11:13

Песков: Украина должна признать независимость ДНР и ЛНР

Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Незалежная и лидеры других государств должны также уяснить и то, что Крым является российским регионом. Об этом неоднократно доводилось до их сведения президентом РФ Владимиром Путиным.

Украина и другие страны должны признать, что Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными независимыми государствами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать", — сказал он.

По словам Пескова, также необходимо признать и то, что Крым является российским регионом. Позиция РФ по статусу полуострова и Донбасса уже "хорошо известна", её неоднократно озвучивали как Украине, так и главам других государств в ходе телефонных бесед с президентом России Владимиром Путиным.

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Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Александр Юнашев
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