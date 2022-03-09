Песков: Украина должна признать независимость ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Незалежная и лидеры других государств должны также уяснить и то, что Крым является российским регионом. Об этом неоднократно доводилось до их сведения президентом РФ Владимиром Путиным.
Украина и другие страны должны признать, что Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными независимыми государствами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать", — сказал он.
По словам Пескова, также необходимо признать и то, что Крым является российским регионом. Позиция РФ по статусу полуострова и Донбасса уже "хорошо известна", её неоднократно озвучивали как Украине, так и главам других государств в ходе телефонных бесед с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.