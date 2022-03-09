Песков: Украина должна признать независимость ДНР и ЛНР

Украина и другие страны должны признать, что Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными независимыми государствами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать", — сказал он.

По словам Пескова, также необходимо признать и то, что Крым является российским регионом. Позиция РФ по статусу полуострова и Донбасса уже "хорошо известна", её неоднократно озвучивали как Украине, так и главам других государств в ходе телефонных бесед с президентом России Владимиром Путиным.