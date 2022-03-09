Песков: Украина должна признать независимость ДНР и ЛНР

Незалежная и лидеры других государств должны также уяснить и то, что Крым является российским регионом. Об этом неоднократно доводилось до их сведения президентом РФ Владимиром Путиным.

Украина и другие страны должны признать, что Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными независимыми государствами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать", — сказал он.