Аналитик Мильчакова оценила идею об отмене НДС на золотые слитки для физлиц
По словам эксперта, этот актив наиболее надёжный и не зависит от центральных банков конкретных стран, соответственно, он не может быть объектом потенциальных санкций.
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова назвала верным решение об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц. Соответствующий закон 9 марта подписал президент России Владимир Путин.
"Я считаю, это очень правильное решение. Золото наиболее надёжный актив, он не зависит от центральных банков конкретных стран и, соответственно, не может быть объектом таких же санкций", — отметила экономист в беседе с RT.
Она уточнила, что плюсом является то, что Россия держит свой золотой запас не за рубежом и не в иностранной валюте. Специалист объяснила это тем, что инвесторы хотят хранить свои сбережения в более надёжном активе. Мильчакова также напомнила, что спрос на золото всегда высокий, в связи с этим цены будут расти, а ликвидность актива повысится.
Ранее финансист Григорий Сосновский раскрыл лучшие на сегодняшний день альтернативы доллару. Специалист отметил, что одним из вариантов замены американской валюты становится покупка физического золота.
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