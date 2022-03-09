Аналитик Мильчакова оценила идею об отмене НДС на золотые слитки для физлиц

"Я считаю, это очень правильное решение. Золото наиболее надёжный актив, он не зависит от центральных банков конкретных стран и, соответственно, не может быть объектом таких же санкций", — отметила экономист в беседе с RT .

Она уточнила, что плюсом является то, что Россия держит свой золотой запас не за рубежом и не в иностранной валюте. Специалист объяснила это тем, что инвесторы хотят хранить свои сбережения в более надёжном активе. Мильчакова также напомнила, что спрос на золото всегда высокий, в связи с этим цены будут расти, а ликвидность актива повысится.