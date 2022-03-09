Басурин: В Мариуполе до сих пор не действуют гуманитарные коридоры

По словам представителя Народной милиции ДНР, националисты продолжают препятствовать эвакуации мирных жителей. За минувшие сутки город смогли покинуть всего 42 человека, из которых шестеро детей.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что гуманитарные коридоры в Мариуполе до сих пор не действуют. По его словам, из-за этого люди вынуждены выбираться из города самостоятельно.

"По поводу гуманитарных коридоров, они у нас не действуют вообще. Из Мариуполя люди выбираются сами... как только могут. <…> За вчерашние сутки, 8 марта, к нам смогли выйти 42 человека, из них шесть детей", — сказал Басурин в эфире Первого канала.