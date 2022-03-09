Басурин: В Мариуполе до сих пор не действуют гуманитарные коридоры

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что гуманитарные коридоры в Мариуполе до сих пор не действуют. По его словам, из-за этого люди вынуждены выбираться из города самостоятельно.

"По поводу гуманитарных коридоров, они у нас не действуют вообще. Из Мариуполя люди выбираются сами... как только могут. <…> За вчерашние сутки, 8 марта, к нам смогли выйти 42 человека, из них шесть детей", — сказал Басурин в эфире Первого канала.