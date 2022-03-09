Семья замглавы Минцифры Украины Борнякова находится в Москве и поддерживает Путина
Заместитель министра сообщил, что более не намерен держать с ними контакт и не понимает, как считать их родственниками после этого.
Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков сообщил, что более не общается со своей семьёй, которая уехала в Москву, заявив, что поддерживает Путина. Об этом он рассказал в интервью американской газете Politico.
"У меня семья в Москве, и я спросил их, что они думают о том, что происходит на Украине. Они сказали, что поддерживают Путина. Я сказал им, что больше не хочу с ними разговаривать. Как мы можем быть родственниками после этого", — сказал замминистра.
Ранее Лайф рассказал, что украинский суд заочно арестовал Николая Баскова. Генпрокурор Венедиктова посоветовала артисту потратить своё время на поиск адекватных и грамотных юристов.
А до этого Лайф написал топ-10 иностранных спортсменов и тренеров, уже покинувших Россию из-за ситуации на Украине. Так, за прошедшую неделю из страны уехало более 50 иностранных спортсменов, тренеров и функционеров. Напомним, что 28 февраля ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которым решение о проведении "Операции Z" поддержало почти 70% россиян. Против военных действий высказался каждый пятый участник опроса.
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