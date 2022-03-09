Семья замглавы Минцифры Украины Борнякова находится в Москве и поддерживает Путина

Заместитель министра сообщил, что более не намерен держать с ними контакт и не понимает, как считать их родственниками после этого.

Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков сообщил, что более не общается со своей семьёй, которая уехала в Москву, заявив, что поддерживает Путина. Об этом он рассказал в интервью американской газете Politico.

"У меня семья в Москве, и я спросил их, что они думают о том, что происходит на Украине. Они сказали, что поддерживают Путина. Я сказал им, что больше не хочу с ними разговаривать. Как мы можем быть родственниками после этого", — сказал замминистра.

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