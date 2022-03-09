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9 марта, 12:08

"Всё устраивает": Агент нападающего Кухты заявил, что он не собирается уходить из "Локомотива"

Ранее в ФИФА разрешили иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими командами.

Чешский нападающий московского "Локомотива" Ян Кухта не собирается уходить из клуба в ближайшее время. Об этом Sport24 заявил агент игрока Милан Мартинович.

"Ян остаётся в "Локомотиве", на данный момент никаких проблем нет, его всё устраивает. Этот вопрос не обсуждался", — заявил представитель форварда.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты и доиграть сезон в иностранных клубах

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты и доиграть сезон в иностранных клубах

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов РПЛ приостанавливать контракты с командами до конца текущего сезона.

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ФК "Локомотив"

Шамиль Гаджиев

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