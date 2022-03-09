"Всё устраивает": Агент нападающего Кухты заявил, что он не собирается уходить из "Локомотива"

Чешский нападающий московского "Локомотива" Ян Кухта не собирается уходить из клуба в ближайшее время. Об этом Sport24 заявил агент игрока Милан Мартинович.

"Ян остаётся в "Локомотиве", на данный момент никаких проблем нет, его всё устраивает. Этот вопрос не обсуждался", — заявил представитель форварда.