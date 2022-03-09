Валерия и Пригожин ответили на слухи о "бегстве" из России в Израиль, передав привет сплетникам

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, её супруг, возвращаются в Москву после краткосрочного визита в Израиль. Ряд СМИ и некоторые медийные персоны, такие как Станислав Садальский и Яна Поплавская, уже успели выступить с критикой в адрес артистов, уехавших из России в последние дни. Как выяснилось, никуда эмигрировать звёздная пара не собиралась. На Святую землю Валерия и Пригожин вырвались буквально на пару дней на юбилей тёти продюсера, которой исполнилось 85 лет.

"У меня мама тут, в Израиле, живёт 32 года. Я её в пандемию не видел. У меня выпало окно всего на два дня, и вот сейчас возвращаемся. А некоторые недобросовестные СМИ сразу написали, что мы эмигрировали. Я в шоке! Мне что, теперь даже маму нельзя увидеть? У меня это было запланировано!" — сообщил Пригожин в беседе с РИА ФАН.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин в самолёте по пути домой в Москву из Израиля. Видео © Instagram / prigozhin_iosif

Продюсер пояснил, что его мама уже в возрасте, а не виделись они около трёх лет — из-за пандемии коронавируса и введённых в связи с ней ограничений в Израиле. Как заметил Иосиф Пригожин, если бы они с Валерией скрывали свой визит в заграничную страну, не стали бы рассказывать о нём в "Инстаграме".

"Мы открытые. А Садальский и все остальные — их пора тоже наказывать, хайпожоров", — отрезал продюсер.









В последнем посте Пригожин поделился фотографиями визита к родным. А ещё опубликовал видеообращение из самолёта.

"Вот и закончился наш краткосрочный визит в Израиль. Двухдневный экспресс-визит, акцентирую внимание. Были у мамы, которую я не видел очень давно. Моей тёте исполнилось 85 лет, и для меня было принципиально важно навестить её. Возможно, я надеюсь, что это был не последний раз. А сейчас мы возвращаемся в столицу нашей родины — город Москву, который мы безумно любим и обожаем. А всем сплетникам я хочу передать большой привет. Точнее — мы", — указал продюсер, а его супруга подхватила: "Особенно горячий — Стасу Садальскому".

Пригожин добавил, что его "задолбали разными слухами", но в итоге сказал: "Пишите, пишите всё, что хотите. Главное — имя без ошибок".