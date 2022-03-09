НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 06:30

5 "красоток", которые хотели быть похожими на Барби, но получился какой-то кошмар

9 марта празднуют день рождения куклы Барби. 63-летняя пластиковая красотка за свою жизнь успела повлиять на стандарты красоты миллионов девочек, да и мальчиков. Не обошлось и без перегибов.

Это сейчас компания-производитель Mattel пытается сделать игрушку Barbie приближённой к реальности, но так было не всегда. Впечатлительные детишки смотрели на длинноногую куклу с пышными губами и огромными глазами и мечтали стать похожими на неё. Некоторые свои желания исполнили, но то, что получилось, может только перепугать.

Андреа Иванова

Фото © Instagram / andrea88476

Фото © Instagram / andrea88476

Андрее нет и 25 лет, но она успела прославиться на весь мир благодаря своим огромным губам. Поначалу девушка решила вколоть немного филлера, чтобы быть похожей на Барби. Но увлеклась, и теперь её лицо лишь напоминает человеческое. Верхняя губа словно приклеена к носу, а говорить всё сложнее и сложнее. Впрочем, после того, как девушка увеличила ещё и грудь, никто не ожидает, что она может сказать что-то интересное — приоритеты у неё явно другие.

Чжоу Чуна

Фото © Sohu

Фото © Sohu

Чжоу всего 17, но она уже выглядит как потрёпанная жертва пластических хирургов. С 13 лет девочка сделала более сотни косметических процедур и даже пластических операций. Грудные импланты, липосакция, ринопластика, так называемые "глаза Барби". Но девушка всё равно недовольна тем, что она видит в зеркале. К тому же начались серьёзные проблемы со здоровьем: рубцы не заживают, а память стала пропадать всё чаще.

Джесси Банни

Фото © Instagram / the_real_bimboprincess, скриншот видео © TikTok / jessy.bunny.official

Фото © Instagram / the_real_bimboprincess, скриншот видео © TikTok / jessy.bunny.official

Джесси родилась в богом забытой деревушке в Германии. Консервативные родители никогда не покупали девочке кукол, но западные стандарты красоты всё равно дошли до юной немки. В подростковом возрасте она мечтала быть похожей на сексуальную Барби и, как только у неё появился шанс сбежать от родителей, переехала в Вену. Деньги, которые копили для неё всей семьёй, Джесси потратила на пластику: увеличение губ и груди, липосакция, ботокс, изменение контура лица — всё ради "высшей цели". Правда, сейчас с таким видом немке не остаётся ничего другого, кроме как зарабатывать на эротическом контенте.

Хонза Шимша

Фото © Facebook / 104 Studio

Фото © Facebook / 104 Studio

Барби повлияла на юные умы не только девочек, но и парней. Чех Хонза Шимша всегда был в восторге от девушек, которые выглядят как пластиковые куклы, поэтому решил и сам соответствовать этим стандартам. Увеличение губ и изменение формы скул и подбородка влетели парню в копеечку, но он был доволен... Правда, недолго. Оказалось, с таким внешним видом найти желающую с ним познакомиться даму не так-то просто.

Стефани Мюлик

Фото © Instagram / blondiesteffi

Фото © Instagram / blondiesteffi

Количество пластических операций шведки Стефани Мюлик уже давно перешагнуло за несколько десятков. Начала своё преображение девушка в 13 лет. Тогда родители себе на голову разрешили ей сделать инъекции филлера в губы, и с тех пор остановить красотку не получается. Впрочем, хоть большинство людей такая "красота" пугает, фанатов тоже достаточно. На инстаграм шведской Барби подписано больше 30 тысяч человек.

Модель стала копией Джессики Рэббит, потратив на пластику 7,3 млн, и результат стоил каждой копейки

Модель стала копией Джессики Рэббит, потратив на пластику 7,3 млн, и результат стоил каждой копейки

Обложка ©

Instagram / andrea88476, blondiesteffi

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1