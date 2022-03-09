5 "красоток", которые хотели быть похожими на Барби, но получился какой-то кошмар
9 марта празднуют день рождения куклы Барби. 63-летняя пластиковая красотка за свою жизнь успела повлиять на стандарты красоты миллионов девочек, да и мальчиков. Не обошлось и без перегибов.
Это сейчас компания-производитель Mattel пытается сделать игрушку Barbie приближённой к реальности, но так было не всегда. Впечатлительные детишки смотрели на длинноногую куклу с пышными губами и огромными глазами и мечтали стать похожими на неё. Некоторые свои желания исполнили, но то, что получилось, может только перепугать.
Андреа Иванова
Фото © Instagram / andrea88476
Андрее нет и 25 лет, но она успела прославиться на весь мир благодаря своим огромным губам. Поначалу девушка решила вколоть немного филлера, чтобы быть похожей на Барби. Но увлеклась, и теперь её лицо лишь напоминает человеческое. Верхняя губа словно приклеена к носу, а говорить всё сложнее и сложнее. Впрочем, после того, как девушка увеличила ещё и грудь, никто не ожидает, что она может сказать что-то интересное — приоритеты у неё явно другие.
Чжоу Чуна
Фото © Sohu
Чжоу всего 17, но она уже выглядит как потрёпанная жертва пластических хирургов. С 13 лет девочка сделала более сотни косметических процедур и даже пластических операций. Грудные импланты, липосакция, ринопластика, так называемые "глаза Барби". Но девушка всё равно недовольна тем, что она видит в зеркале. К тому же начались серьёзные проблемы со здоровьем: рубцы не заживают, а память стала пропадать всё чаще.
Джесси Банни
Фото © Instagram / the_real_bimboprincess, скриншот видео © TikTok / jessy.bunny.official
Джесси родилась в богом забытой деревушке в Германии. Консервативные родители никогда не покупали девочке кукол, но западные стандарты красоты всё равно дошли до юной немки. В подростковом возрасте она мечтала быть похожей на сексуальную Барби и, как только у неё появился шанс сбежать от родителей, переехала в Вену. Деньги, которые копили для неё всей семьёй, Джесси потратила на пластику: увеличение губ и груди, липосакция, ботокс, изменение контура лица — всё ради "высшей цели". Правда, сейчас с таким видом немке не остаётся ничего другого, кроме как зарабатывать на эротическом контенте.
Хонза Шимша
Фото © Facebook / 104 Studio
Барби повлияла на юные умы не только девочек, но и парней. Чех Хонза Шимша всегда был в восторге от девушек, которые выглядят как пластиковые куклы, поэтому решил и сам соответствовать этим стандартам. Увеличение губ и изменение формы скул и подбородка влетели парню в копеечку, но он был доволен... Правда, недолго. Оказалось, с таким внешним видом найти желающую с ним познакомиться даму не так-то просто.
Стефани Мюлик
Фото © Instagram / blondiesteffi
Количество пластических операций шведки Стефани Мюлик уже давно перешагнуло за несколько десятков. Начала своё преображение девушка в 13 лет. Тогда родители себе на голову разрешили ей сделать инъекции филлера в губы, и с тех пор остановить красотку не получается. Впрочем, хоть большинство людей такая "красота" пугает, фанатов тоже достаточно. На инстаграм шведской Барби подписано больше 30 тысяч человек.
Instagram / andrea88476, blondiesteffi