Русские женщины, которые сделали своих мужчин успешными, оставаясь в тени

Софья Андреевна Толстая

Лев Толстой и Софья Толстая. Фото © Public Domain

Для Льва Толстого его жена Софья Андреевна стала ангелом-хранителем. Спутница жизни на протяжении 48 лет была для писателя нянькой, менеджером, секретарём, издателем. Она выносила все заскоки мужа и оберегала от поклонников. Великий писатель был увлечён собственной духовной жизнью, а потому Софья Андреевна зачастую становилась раздражающим фактором. Как результат, ей самой казалось, что Толстой воспринимает её как необходимую составляющую семейной жизни, но не семейного счастья.

Избранница творческого человека должна быть прагматична, такой и была Толстая. Её муж был звездой своего времени, в доме пары часто толпился народ — и знакомые, и журналисты, и даже блаженные, мечтавшие пообщаться с Львом Николаевичем. Правил, по которым должна жить их семья, с годами становилось всё больше. Софья Андреевна безропотно их принимала. В преклонном возрасте Толстой ушёл из дома, так и не подарив должного внимания супруге. После смерти писателя хранительницей его творческого наследия стала вдова.

Ольга Фёдоровна Трубникова

Валентин Серов "Портрет О. Трубниковой", 1885 год. Фото © Public Domain

Художник Валентин Серов и его будущая жена Ольга Трубникова познакомились в доме его тёти Аделаиды Семёновны Симонович и её супруга, известного врача Якова Мироновича Симоновича. Оставшаяся сиротой Ольга воспитывалась в этой семье. История любви Серова и Трубниковой простая. Они обвенчались в январе 1889 года в Петербурге. Избранница живописца полюбилась и его родным, и друзьям, и даже поклонникам. Все понимали, что именно эта женщина подходит на роль супруги великого художника.

Ольга полностью посвятила себя мужу, у пары родилось шестеро детей. Большая часть семейных забот легла на плечи Трубниковой. Для своего мужа она была доброй, лёгкой, мудрой, любящей второй половинкой. Кстати, скромностью Ольги Фёдоровны восхищался лучший друг Серова Константин Коровин. Время от времени он одаривал супругу приятеля украшениями.

К несчастью, Трубникова рано овдовела. Младшей дочери пары было всего три года, когда Валентин Александрович умер. Ольга Фёдоровна пережила супруга на 16 лет. После его смерти она, как и прежде, занималась семьёй, а ещё творческим наследием, которое Серов оставил после себя.

Гала (Елена Дьяконова)

Гала и Сальвадор Дали. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Сальвадор Дали и Гала познакомились в испанском Кадакесе в 1929 году, когда ему было 25 лет, а ей — 35. На тот момент Гала — урождённая Елена Дьяконова — была супругой француза Поля Элюара. Между ней и Дали пробежала искра, противостоять страсти они не смогли. Гала ушла от Элюара, оставив и 11-летнюю дочку Сесиль. Спустя время влюблённые переехали в Париж. Во французской столице Дали писал, а Гала оббивала пороги картинных галерей, рекламируя его.

Для испанца Гала стала не просто женой, продюсером, агентом, но ещё и музой и моделью. Она была стильная, строгая, худая. "Линия плеч — почти совершенной округлости, а мышцы талии, внешне хрупкой, были атлетически напряжены, как у подростка. Зато изгиб поясницы был поистине женственным. Грациозное сочетание стройного, энергичного торса, осиной талии и нежных бёдер делало её ещё более желанной", — писал Дали в дневниках. Художник и его избранница русского происхождения зарегистрировали брак в 1934 году. Именно Гала сделала Дали коммерчески успешным живописцем. Ей он посвятил десятки картин.

Пара прожила вместе больше 50 лет. В конце 1960-х Дали купил для Галы замок Пуболь в каталонской провинции Жирона. Там она провела последние годы жизни, там же в склепе её и похоронили — Гала умерла в 1982-м в возрасте 87 лет. Сам Дали ушёл из жизни в 1989-м — в 84 года.

Вера Евсеевна Набокова

Вера Евсеевна Набокова. Фото © Wikipedia

Вера Слоним и Владимир Набоков познакомились в Берлине, и от их встречи писатель опешил. Всё дело в том, что девушка понимала его как никто, приняла его со всеми капризами и чудачествами. Впоследствии Набоков признавался, что без Веры не написал бы ни одного романа. Женившись, он сильно прибавил в мастерстве. Вера считала мужа гением, ею были созданы условия, в которых не писать было невозможно. Она была и критиком, и советчиком, и первой читала то, что выходило из-под пера Набокова.

Вера Набокова выдержала даже измену, когда в Париже муж увлёкся Ириной Гуаданини — русской эмигранткой, поэтессой, зарабатывавшей стрижкой собак. Набоков в конце концов сумел распрощаться с новой возлюбленной, и их с Верой семья выстояла. Вера Евсеевна отлично знала английский, немецкий и французский. Мужа она пережила на 13 лет. После смерти писателя она переводила его романы — пока ещё могла держать в руках книгу. А когда умерла сама Вера Евсеевна, её прах смешали с прахом супруга, ведь представить, чтобы они были по отдельности, было невозможно.

Вера Муромцева-Бунина

Иван Бунин и Вера Муромцева-Бунина. Фото © Public Domain

Лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин был уверен, что без Веры Муромцевой ничего не создал бы. Он её очень любил, но и мучил как никто. Они познакомились, когда Вере было 15. А потом начали тайно встречаться. К тому моменту Бунин уже пережил тяжёлые расставания: сначала к его другу ушла его гражданская жена Варя Пащенко, потом, после смерти сына Коленьки, случилась размолвка с первой официальной супругой, Анной Цакни.

Отношения с Верой Иван Бунин узаконил в 1922 году. Совместная жизнь не была простой. Через четыре года Вера поняла, что супруг влюблён, причём не в неё. Бунин положил глаз на молодую писательницу Галину Кузнецову. Поначалу законная жена писателя была шокирована, а потом просто устала плакать. И решила успокоиться, ведь она не имела права запрещать ему любить. В 1933-м Бунин взял и Веру, и Галину на вручение Нобелевки. По дороге из Стокгольма вторая заболела, все вместе они остановились у литератора Фёдора Степуна. В его доме Галя нашла себе новую любовь, так и покинула Буниных.

В итоге Вере пришлось буквально вытаскивать супруга из плена отчаяния. Иван Алексеевич подуспокоился к 1938-му, а во время войны встреча с Галей случилась вновь. Та решила укрыться на вилле старого знакомого, а он не отказал. В итоге получилось так, что Бунин вновь страдал, а его жена только и делала, что всех кормила да обстирывала.