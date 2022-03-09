Скрывавшаяся в костюме Лошади Гришаева рухнула со сцены на репетиции "Маски", едва не поломав ноги

Кто снял маску в четвёртом выпуске шоу "Маска"? Те, кто вечером 6 марта смотрел телеканал НТВ, в курсе. Ну а тем, кто пропустил новый выпуск "Маски", рассказываем: свою личность рассекретила Лошадь. Под её маской скрывалась заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Кроме неё в номинации на выбывание были Осьминог и Пончик. Ранее маски уже сняли Пёс (Роман Костомаров) и Павлин (Альбина Джанабаева). Как оказалось, перед четвёртым выступлением сама Гришаева получила травму.

Как призналась артистка, наперёд у неё было задумано несколько номеров, потому немного обидно вылететь после четырёх выпусков "Маски". Гришаева хотела исполнить Je Suis Malade, New York New York, "Мал-помалу", "Грустный дэнс". С другой стороны, моральное и физическое состояние актрисы сейчас не на высоте: сказывается и обстановка в мире, и травма, полученная на одной из репетиций. По словам Нонны, на сцену она выходила с большим трудом.

Нонна Гришаева получила травму на репетиции шоу "Маска"

Артистка пояснила, что в ноздрях Лошади были две маленькие дырочки. Через них Нонна не всегда могла сориентироваться, где находятся члены жюри, и разглядеть их. Внизу морды Лошади было небольшое, закрытое сеткой, отверстие, и через него при определённом свете тоже ничего не видно.

"В результате на репетиции четвёртой программы я упала со сцены. Слава богу, я ничего не сломала, хотя у меня были все шансы сломать и руки, и ноги. В итоге обошлось сильным ушибом всей правой части тела", — заявила Гришаева в беседе с kp.ru.

Как итог, Нонне не удалось отрепетировать номер, а ещё подняться на подиум во время выступления. Пришлось в экстренном порядке менять задумку. Выступала артистка, выпив обезболивающее.

Ещё Гришаева рассказала журналистам, что очень боялась вопроса Регины Тодоренко, не землячки ли они. "Тогда бы пришлось быть врушкой", — заметила Нонна. Всё дело в том, что обе родились в Одессе. Актриса добавила, что ей пришлось поработать над голосом, ведь её интонации очень узнаваемые.

"Знаете, у каждого артиста есть свой "чемоданчик" образов и всевозможных актёрских секретов. Вот пришлось его открыть, достать раздел из программы "Большая разница" и примерить те амплуа, которые я когда-то там создавала", — поделилась звезда.