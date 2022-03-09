Скрывавшаяся в костюме Лошади Гришаева рухнула со сцены на репетиции "Маски", едва не поломав ноги
Артистка отделалась сильным ушибом правой половины тела. Композицию номера пришлось срочно менять. На сцену актриса вышла, выпив обезболивающее. Кстати, разгадать её у звёздного жюри не вышло.
Кто снял маску в четвёртом выпуске шоу "Маска"? Те, кто вечером 6 марта смотрел телеканал НТВ, в курсе. Ну а тем, кто пропустил новый выпуск "Маски", рассказываем: свою личность рассекретила Лошадь. Под её маской скрывалась заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Кроме неё в номинации на выбывание были Осьминог и Пончик. Ранее маски уже сняли Пёс (Роман Костомаров) и Павлин (Альбина Джанабаева). Как оказалось, перед четвёртым выступлением сама Гришаева получила травму.
Как призналась артистка, наперёд у неё было задумано несколько номеров, потому немного обидно вылететь после четырёх выпусков "Маски". Гришаева хотела исполнить Je Suis Malade, New York New York, "Мал-помалу", "Грустный дэнс". С другой стороны, моральное и физическое состояние актрисы сейчас не на высоте: сказывается и обстановка в мире, и травма, полученная на одной из репетиций. По словам Нонны, на сцену она выходила с большим трудом.
Нонна Гришаева получила травму на репетиции шоу "Маска"
Артистка пояснила, что в ноздрях Лошади были две маленькие дырочки. Через них Нонна не всегда могла сориентироваться, где находятся члены жюри, и разглядеть их. Внизу морды Лошади было небольшое, закрытое сеткой, отверстие, и через него при определённом свете тоже ничего не видно.
"В результате на репетиции четвёртой программы я упала со сцены. Слава богу, я ничего не сломала, хотя у меня были все шансы сломать и руки, и ноги. В итоге обошлось сильным ушибом всей правой части тела", — заявила Гришаева в беседе с kp.ru.
Как итог, Нонне не удалось отрепетировать номер, а ещё подняться на подиум во время выступления. Пришлось в экстренном порядке менять задумку. Выступала артистка, выпив обезболивающее.
Ещё Гришаева рассказала журналистам, что очень боялась вопроса Регины Тодоренко, не землячки ли они. "Тогда бы пришлось быть врушкой", — заметила Нонна. Всё дело в том, что обе родились в Одессе. Актриса добавила, что ей пришлось поработать над голосом, ведь её интонации очень узнаваемые.
"Знаете, у каждого артиста есть свой "чемоданчик" образов и всевозможных актёрских секретов. Вот пришлось его открыть, достать раздел из программы "Большая разница" и примерить те амплуа, которые я когда-то там создавала", — поделилась звезда.
Напомним, шоу "Маска" — русская адаптация известного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer. В жюри председательствует Филипп Киркоров, вместе с ним маски пытаются разгадать Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов и Тимур Родригез. В новом сезоне масок 14: Мухомор, Леопард, Пончик, Монстрик, Джокер, Пёс, Павлин, Дракон, Анубис, Лошадь, Малыш, Пчела, Козерог, Осьминог.
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