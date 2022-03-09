Налог на роскошь в РФ будут брать с авто дороже 10 млн рублей вместо 3 млн

Правительство РФ решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания кабмина, озвучивая меры поддержки населения и экономики.

"Ещё одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придётся платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как это было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года", — сказал он.