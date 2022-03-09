Налог на роскошь в РФ будут брать с авто дороже 10 млн рублей вместо 3 млн
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, работать такая норма начнёт уже с текущего года.
Правительство РФ решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания кабмина, озвучивая меры поддержки населения и экономики.
"Ещё одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придётся платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как это было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года", — сказал он.
Напомним, налог на роскошь существует в РФ восемь лет и распространяется на автомобили дороже 3 миллионов рублей, а также на недвижимость и земельные участки стоимостью 30 млн и более. Весь список авто, облагаемых налогом, включает 1300 моделей. Его определяет Минпромторг. То, какой налог платит автолюбитель, зависит от модели и возраста машины.
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