Песков: Список недружественных России стран неокончательный

Список недружественных России стран, принятый ранее Кабмином РФ, является не окончательным, поэтому может меняться. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Он (перечень недружественных стран. — Прим. Лайфа), конечно, неокончательный. Это не догма, а руководство к действию, он может меняться", — сказал представитель Кремля на брифинге.