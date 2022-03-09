Песков: Список недружественных России стран неокончательный
Представитель Кремля отметил, что данный перечень "не догма, а руководство к действию". Напомним, сейчас в нём числятся все страны ЕС, США, Великобритания и Япония.
Список недружественных России стран, принятый ранее Кабмином РФ, является не окончательным, поэтому может меняться. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Он (перечень недружественных стран. — Прим. Лайфа), конечно, неокончательный. Это не догма, а руководство к действию, он может меняться", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия. В список, помимо всех стран ЕС, США, Великобритании и других, вошла также и Япония. Перед этим президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий компаниям платить долги иностранным кредиторам в рублях. При этом мера будет распространяться лишь на тех кредиторов, которые совершают недружественные действия в отношении России.
Pixabay