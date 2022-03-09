Песков: Россия серьёзно обдумает решение США о запрете импорта энергоносителей

При этом РФ будет делать то, что считает для себя выгодным в данной ситуации, отметил представитель Кремля.

Указ, который подписал президент США Джо Байден, о запрете импорта нефти и газа из России будет серьёзно обдуман российскими властями. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, ситуация заслуживает весьма и весьма глубокого анализа — эти решения, которые были объявлены президентом Байденом", — сказал он.