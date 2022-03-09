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9 марта, 11:51

Песков: Россия серьёзно обдумает решение США о запрете импорта энергоносителей

При этом РФ будет делать то, что считает для себя выгодным в данной ситуации, отметил представитель Кремля.

Указ, который подписал президент США Джо Байден, о запрете импорта нефти и газа из России будет серьёзно обдуман российскими властями. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, ситуация заслуживает весьма и весьма глубокого анализа — эти решения, которые были объявлены президентом Байденом", — сказал он.

Россия же будет делать всё необходимое, что считает выгодным для себя в данной ситуации. По словам Пескова, Москва защищает собственные интересы и будет делать всё согласно им.

Reuters: США решили не запрещать импорт российского урана

Reuters: США решили не запрещать импорт российского урана

Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. При этом американский лидер отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. В тот же день Байден подписал указ, запрещающий импорт нефти и газа из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.

Песков: Миру будет интересно узнать, чем занимались биолаборатории США на Украине

Песков: Миру будет интересно узнать, чем занимались биолаборатории США на Украине

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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