Кличко призвал США отстранить российского боксёра Бивола от чемпионского боя

Мэр Киева Виталий Кличко призвал американские власти не допустить проведения поединка между российским чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и абсолютным чемпионом в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщает Marca.

Поединок между Альваресом и Биволом запланирован на 7 мая. Предполагается, что он пройдёт в американском Лас-Вегасе.

"Биволу должны запретить проведение поединков в США, как и всем российским спортсменам. Это не должно быть санкцией против отдельного спортсмена, просто Украина нуждается в том, чтобы весь мир оказывал давление на Россию", — заявил Виталий Кличко, ранее владевший титулом чемпиона мира в супертяжёлом весе.