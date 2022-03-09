Песков: Кабмин РФ в "считаные часы" утвердит список запрещённого к ввозу и вывозу сырья
Представитель Кремля пояснил, что ранее в РФ было завезено много материалов для западных компаний. На фоне нынешнего свёртывания контрактов был введён запрет на экспорт подобной продукции.
Перечень сырья и продукции, запрещённых к ввозу в Россию и вывозу из страны в ответ на западные санкции, будет утверждён Кабмином РФ "в считаные часы". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Перечни будут утверждаться и составляться правительством буквально в считаные часы", — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующий указ российского лидера Владимира Путина, подписанный накануне.
При этом Песков пояснил, что ранее в Россию было завезено много материалов и сырья для западных компаний. На фоне нынешнего свёртывания контрактов был введён запрет на вывоз из страны подобных материалов.
Ранее Лайф сообщал, что Путин поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья. Отмечается, что такая мера не коснётся объектов, которые граждане перевозят для личных нужд.
Лента новостей
ТАСС / Михаил Метцель