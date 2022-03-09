Эрдоган назвал проявлением фашизма нападки на студентов и деятелей культуры из РФ

Нападки на студентов и деятелей культуры из России в ряде стран являются проявлением фашизма. С таким заявлением выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы осуждаем происходящие в ряде стран нападки на студентов и деятелей культуры из России, а также критику в адрес российской культуры. Это проявление фашизма, которое не приносит никакой пользы законной борьбе украинского народа", — сказал Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

По словам президента, Турция считает такие действия неприемлемыми. Он также сравнил происходящее с "охотой на ведьм".