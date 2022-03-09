Эрдоган назвал проявлением фашизма нападки на студентов и деятелей культуры из РФ
Турция считает такие действия неприемлемыми, они не приносят никакой пользы законной борьбе украинского народа, заметил турецкий президент. Он также сравнил происходящее с "охотой на ведьм".
Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Сайт президента Турции
Нападки на студентов и деятелей культуры из России в ряде стран являются проявлением фашизма. С таким заявлением выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы осуждаем происходящие в ряде стран нападки на студентов и деятелей культуры из России, а также критику в адрес российской культуры. Это проявление фашизма, которое не приносит никакой пользы законной борьбе украинского народа", — сказал Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.
По словам президента, Турция считает такие действия неприемлемыми. Он также сравнил происходящее с "охотой на ведьм".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольства РФ последние месяцы живут практически в блокаде. По её данным, представительствам, детям, женщинам, соотечественникам и активистам в сфере культуры приходят рассылки дурного характера с угрозами.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.