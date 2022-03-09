Андрея Данилко жёстко раскритиковали за "подлые" заявления в адрес России

Такую реакцию у россиян вызвали последние высказывания артиста по поводу военной "Операции Z" на Украине и изменение слов в популярной песне.

Российские поклонники украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, назвали подлыми поступки музыканта. Такую реакцию у россиян вызвали последние заявления артиста по поводу военной "Операции Z" на Украине.

Так, в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном певец назвал российских исполнителей трусами, так как они поддерживают позицию Кремля в этом вопросе. Кроме того, Данилко заявил о том, что меняет строчку песни "Лаша тумбай" на "Раша, гуд-бай". По словам певца, теперь он будет исполнять её только так.

"Ребята, с 24 февраля никакого "лаша тумбай" в этой песне... это только "Раша, гуд-бай". Я не пел это. Вы хотели услышать это, вот вы это услышали", — сказал Данилко.