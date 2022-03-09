Андрея Данилко жёстко раскритиковали за "подлые" заявления в адрес России
Такую реакцию у россиян вызвали последние высказывания артиста по поводу военной "Операции Z" на Украине и изменение слов в популярной песне.
Российские поклонники украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, назвали подлыми поступки музыканта. Такую реакцию у россиян вызвали последние заявления артиста по поводу военной "Операции Z" на Украине.
Так, в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном певец назвал российских исполнителей трусами, так как они поддерживают позицию Кремля в этом вопросе. Кроме того, Данилко заявил о том, что меняет строчку песни "Лаша тумбай" на "Раша, гуд-бай". По словам певца, теперь он будет исполнять её только так.
"Ребята, с 24 февраля никакого "лаша тумбай" в этой песне... это только "Раша, гуд-бай". Я не пел это. Вы хотели услышать это, вот вы это услышали", — сказал Данилко.
Отметим, что именно из-за этой песни в 2007 году Данилко попал в грандиозный скандал на Евровидении. Тогда его обвинили в неуважении к России и музыканту пришлось извиняться и оправдываться. Однако сейчас певец заявил, что ему за этот эпизод не стыдно. Более того, как сообщает kp.ru, он продолжает зарабатывать огромные деньги, тайно приезжая на вечеринки российских богачей. За выступление артист берёт от 65 до 80 тысяч евро.
Ранее Лайф писал о том, что Андрей Данилко в роли Сердючки в эфире "Дизель-шоу" исполнил со сцены песню о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Депутат Бородай в связи с этим предложил запретить артисту въезд в Россию. Парламентарий пояснил, что Данилко "позволено всё" — так же, как и "Вовке Зеленскому". По его мнению, эти два артиста отчасти представляют собой самосознание политики Незалежной.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев