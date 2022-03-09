Мишустин: Правительство поможет авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолётов

Мишустин анонсировал меры поддержки отечественного транспорта. Видео © Telegram-канал Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки для транспорта в России на фоне введения санкций. В частности, отечественным авиаперевозчикам помогут сохранить парк иностранных самолётов.

"Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта. Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолётов. Предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты", — сказал Мишустин.