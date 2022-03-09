Мишустин: Правительство поможет авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолётов
Также предусмотрены и другие меры поддержки для отечественного транспорта. В частности, запретившим заходить в свои порты иностранным государствам будут объявлены ответные ограничения.
Мишустин анонсировал меры поддержки отечественного транспорта. Видео © Telegram-канал Правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки для транспорта в России на фоне введения санкций. В частности, отечественным авиаперевозчикам помогут сохранить парк иностранных самолётов.
"Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта. Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолётов. Предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты", — сказал Мишустин.
Также глава кабмина заметил, что в сфере железнодорожного транспорта будет снижена возможность влиять на работу наших компаний со стороны ряда международных организаций.
Ранее Лайф рассказывал, что российские авиакомпании приостановили полёты за рубеж из-за санкций. Об этом объявили Royal Flight, Nordwind и Pegas Fly, "Победа", "Аэрофлот", S7. А "Уральские авиалинии" прекратили полёты в Египет и обратно.
Напомним, что в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии. Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.
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