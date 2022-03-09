Зеленский пригрозил расправой "ищущим ниточки в России" украинским политикам

Он рассказал о предоставленных ему докладах о том, что "кое-кто на Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми", и пробует договориться с российской стороной в поисках личной выгоды.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские политики, "ищущие ниточки в России", будут жёстко наказаны в соответствии с условиями военного времени.

"Мы получаем сигналы, что кое-кто из политиков ищет ниточки в России, работает на раскол страны. Если мне поступит ещё один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени", — сказал он.

Зеленский рассказал о предоставленных ему докладах с содержанием о том, что "кое-кто на Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми", и пробует договориться с российской стороной в поисках личной выгоды. Президент Незалежной подчеркнул, что всё видит.

Ранее Захарова указала на специфическое состояние Зеленского. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ заметила, что опираться на слова украинского лидера как на озвучивание сформированной позиции невозможно. При этом политолог Брутер отметил, что неадекватное состояние присуще всей команде президента, а не только ему.