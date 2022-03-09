НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 12:01
3229

Кандидат в президенты Франции назвала "совершением харакири" вероятный отказ ЕС от нефти РФ

Марин Ле Пен подчеркнула, что применение "этого рычага" подвергнет санкциям французскую экономику. По её мнению, лучший способ урегулировать кризис — использовать инструменты дипломатии.

Введение Европейским союзом эмбарго на поставки российской нефти было бы равносильно "совершению харакири". Об этом заявила депутат Парламента Франции, кандидат в президенты республики от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала "Франс 2".

"Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России — плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой, и похоже, что мы к этому сегодня стремимся", — отметила Ле Пен.

Она подчеркнула, что применение "этого рычага" подвергнет санкциям французскую экономику, которой "понадобились бы годы для восстановления". По её мнению, лучший способ урегулировать кризис — использовать инструменты дипломатии.

Эксперт Пикин рассказал, как отказ США от российской нефти отразится на экономике

Эксперт Пикин рассказал, как отказ США от российской нефти отразится на экономике

Ранее во Франции задумались о выходе из НАТО на фоне ситуации на Украине. Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал альянс бесполезным и считает, что страна вполне может его покинуть.

Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

ТАСС/Zuma

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1