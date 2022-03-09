Кандидат в президенты Франции назвала "совершением харакири" вероятный отказ ЕС от нефти РФ
Марин Ле Пен подчеркнула, что применение "этого рычага" подвергнет санкциям французскую экономику. По её мнению, лучший способ урегулировать кризис — использовать инструменты дипломатии.
Введение Европейским союзом эмбарго на поставки российской нефти было бы равносильно "совершению харакири". Об этом заявила депутат Парламента Франции, кандидат в президенты республики от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала "Франс 2".
"Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России — плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой, и похоже, что мы к этому сегодня стремимся", — отметила Ле Пен.
Она подчеркнула, что применение "этого рычага" подвергнет санкциям французскую экономику, которой "понадобились бы годы для восстановления". По её мнению, лучший способ урегулировать кризис — использовать инструменты дипломатии.
Ранее во Франции задумались о выходе из НАТО на фоне ситуации на Украине. Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал альянс бесполезным и считает, что страна вполне может его покинуть.
Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС/Zuma