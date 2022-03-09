Кандидат в президенты Франции назвала "совершением харакири" вероятный отказ ЕС от нефти РФ

Введение Европейским союзом эмбарго на поставки российской нефти было бы равносильно "совершению харакири". Об этом заявила депутат Парламента Франции, кандидат в президенты республики от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала "Франс 2".

"Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России — плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой, и похоже, что мы к этому сегодня стремимся", — отметила Ле Пен.

Она подчеркнула, что применение "этого рычага" подвергнет санкциям французскую экономику, которой "понадобились бы годы для восстановления". По её мнению, лучший способ урегулировать кризис — использовать инструменты дипломатии.