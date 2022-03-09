Песков ответил на предложения национализировать предприятия, покинувшие Россию
Московские рестораны быстрого питания сети "Макдоналдс", временно прекратившей работу в России. Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов
В Кремле объяснили, что этот вопрос может рассмотреть только правительственный штаб под руководством Мишустина.
В Кремле пока не имеют сформированной позиции по поводу предложений о национализации зарубежных предприятий, покинувших российский рынок. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я ничего не могу сказать, какой-то сформированной позиции на этот счёт нет", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, все сценарии на этот счёт если и могут прорабатываться, то исключительно в правительственном штабе под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
"Всё, что обсуждается, оно обсуждается именно там", — добавил он.
Ранее депутаты "Единой России" предложили национализировать производства тех иностранных компаний, которые уходят с российского рынка и объявляют о закрытии здесь своих заводов после начала российской спецоперации на Украине. Между тем Верховная рада ещё в начале марта приняла закон о принудительном изъятии российской собственности на территории Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.