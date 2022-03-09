Песков ответил на предложения национализировать предприятия, покинувшие Россию

В Кремле объяснили, что этот вопрос может рассмотреть только правительственный штаб под руководством Мишустина.

В Кремле пока не имеют сформированной позиции по поводу предложений о национализации зарубежных предприятий, покинувших российский рынок. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я ничего не могу сказать, какой-то сформированной позиции на этот счёт нет", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, все сценарии на этот счёт если и могут прорабатываться, то исключительно в правительственном штабе под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.