Центробанк ввёл временный порядок снятия и обмена наличной валюты: Что это значит для клиентов С 9 марта вводятся новые правила операций с наличными. Это касается валюты. Как теперь снять деньги, положить на счёт и сделать перевод? 9 марта, 10:43 Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Временный порядок работы с наличными будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Об этом говорится в специальном обращении Центробанка. Из него следует, что все деньги на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. При этом клиент может снять до десяти тысяч долларов США наличными. Остальные деньги тоже можно забрать, но в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

— В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в десять тысяч долларов, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, — пояснили в Центробанке.

Стоит отметить, что на время действия временного порядка валюту будут выдавать в долларах США вне зависимости от валюты счёта. Конвертация других валют в доллар будет проводиться по рыночному курсу на день выдачи. Получить деньги можно будет в кассе банка.

В Центробанке отметили, что клиенты могут продолжать хранить сбережения на вкладах и счетах. Все деньги сохранены и учтены в той валюте, в которой они были открыты. Условия обслуживания не изменились.

Открыть новые валютные вклады и счета тоже можно. Правда, снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту физическим лицам. Поменять же её на рубли можно будет в любое время и в любом объёме.

По большому счёту для российских клиентов такое количество наличной валюты не нужно. Сумма ограничения достаточно высока, чтобы клиенты не почувствовали особенного дискомфорта. Это логичная мера, с учётом того что на сегодняшний момент российские банки ограничены в покупке валюты, а существующие банковские запасы небезграничны. Так прокомментировал ситуацию первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

— Сейчас ЦБ прибегает к вынужденным мерам, чтобы снизить повышенный спрос на иностранную валюту и стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Если говорить про валютные платежи, то остаются карты, работающие на базе не одной, а сразу двух платёжных систем ("Мир" + UnionPay). Они предоставляют возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах и регионах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 70 странах, включая Россию, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Храните ли вы сбережения на валютных вкладах и счетах? Да, конечно Да и хотел бы преумножить валютные сбережения Нет, у меня деньги только в рублях Нет, у меня нет сбережений

Авторы Нина Важдаева