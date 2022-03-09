На Кубани полицейский сбил женщину, увёз её с места ДТП и бросил умирать на улице

В станице Павловской Краснодарского края сотрудник полиции сбил пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. В полиции уточнили, что мужчина сначала решил отвезти пострадавшую женщину в больницу, но по дороге высадил её из машины и скрылся.

Инцидент произошёл 3 марта. Местная жительница шла по обочине, а полицейский из-за недостаточной видимости на дороге женщину не заметил. В результате ДТП он решил не вызывать на место происшествия сотрудников ГИБДД и медиков, вместо этого правоохранитель погрузил пострадавшую в салон автомобиля и повёз в больницу, но до врачей так и не добрался.

"По пути следования высадил пострадавшую на обочине пересечения улиц Жлобы и Первомайской, после чего скрылся. Установлено, что водителем автомобиля является сотрудник отдела ГУ МВД России по Павловскому району. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он был трезв", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В СУ СКР по региону сообщили, что в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места происшествия", по ней мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.