Мишустин предложил освободить граждан с большими вкладами от уплаты НДФЛ с процентов

Правительство России предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более одного миллиона рублей за 2021–2022 годы. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Есть и ещё изменения, которые мы предлагаем внести в законодательство. В частности, освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают один миллион рублей", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что норма была введена с 1 января прошлого года и предполагала, что с части дохода, полученного по всем таким депозитам, нужно заплатить налог в размере 13%. При этом не имело значения, размещены средства в одном или в разных банках. Однако после повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, следовательно, и доходы по ним вырастут, как и сумма налога.

"Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий, 2022 год, позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно", — добавил он.