70 ресторанов KFC в России приостановят работу
Отмечается, что компания-владелец перенаправит всю прибыль от операций в РФ на гуманитарные цели, среди которых поддержка украинских франчайзинговых сотрудников.
Yum! Brands временно прекращает деятельность 70 ресторанов KFC в России, а также приостанавливает работу Pizza Hut. Об этом говорится в заявлении компании.
"Yum! Brands приостанавливает деятельность ресторанов, принадлежащих компании KFC, в России и завершает работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut в России в партнёрстве со своим главным франчайзи", — сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что Yum! Brands перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели, среди которых поддержка украинских франчайзинговых сотрудников.
Ранее Лайф писал, что владелец KFC и Pizza Hut приостановил инвестиции на территории РФ. В организации шокированы трагическими событиями, разворачивающимися на Украине, и задумываются о введении "дополнительных мер" против нашей страны.
Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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