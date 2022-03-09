70 ресторанов KFC в России приостановят работу

Отмечается, что компания-владелец перенаправит всю прибыль от операций в РФ на гуманитарные цели, среди которых поддержка украинских франчайзинговых сотрудников.

Yum! Brands временно прекращает деятельность 70 ресторанов KFC в России, а также приостанавливает работу Pizza Hut. Об этом говорится в заявлении компании.

"Yum! Brands приостанавливает деятельность ресторанов, принадлежащих компании KFC, в России и завершает работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut в России в партнёрстве со своим главным франчайзи", — сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что Yum! Brands перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели, среди которых поддержка украинских франчайзинговых сотрудников.