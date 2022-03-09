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9 марта, 12:29

В Таганроге задержали мужчину, сбежавшего с автоматом из отдела полиции

По факту произошедшего в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Известно, что преступнику 38 лет и он является уроженцем Санкт-Петербурга, остальные детали уточняются.

Кадры задержания сбежавшего с автоматом из отдела полиции мужчины. Видео © Telegram / Don Mash

В Таганроге правоохранители задержали мужчину, сбежавшего с автоматом из отдела полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash, который опубликовал соответствующее видео.

На кадрах видно, что злоумышленника скручивают стражи порядка. Уточняется, что вооружённого нарушителя удалось поймать в районе Мариупольского шоссе.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщили в СУ СК России по Ростовской области. Известно, что преступнику 38 лет и он является уроженцем Санкт-Петербурга.

Как уже писал Лайф, утром 9 марта задержанный за кражу в Таганроге мужчина завладел автоматом и сбежал из участка. Для его задержания в городе был объявлен план "Перехват".

Обложка ©

Telegram / Don Mash

Наталья Исакова

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