В Таганроге задержали мужчину, сбежавшего с автоматом из отдела полиции

Кадры задержания сбежавшего с автоматом из отдела полиции мужчины. Видео © Telegram / Don Mash

В Таганроге правоохранители задержали мужчину, сбежавшего с автоматом из отдела полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash, который опубликовал соответствующее видео.

На кадрах видно, что злоумышленника скручивают стражи порядка. Уточняется, что вооружённого нарушителя удалось поймать в районе Мариупольского шоссе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщили в СУ СК России по Ростовской области. Известно, что преступнику 38 лет и он является уроженцем Санкт-Петербурга.