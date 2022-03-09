Utair приостанавливает полёты в Калининград с 10 марта
Пассажиры смогут оформить полный возврат средств за билет на сайте авиакомпании или же в сторонних агентствах — в зависимости от места покупки.
Российская авиакомпания Utair с 10 марта приостанавливает полёты в Калининград в связи с "оптимизацией расписания". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.
"В связи с оптимизацией расписания по рейсам с изменёнными маршрутами было принято решение о временном закрытии рейсов в Калининград с 10 марта", — сказал собеседник.
Сообщается, что пассажиры смогут оформить полный возврат средств за билет на сайте авиакомпании или же в сторонних агентствах — в зависимости от места покупки.
На данный момент в связи с закрытыми воздушными границами ряда стран для России полёты в Калининград осуществляются по изменённому маршруту через нейтральные воды Балтийского моря. В пресс-службе калининградского аэропорта Храброво отметили, что время полёта до Москвы увеличилось примерно на час, а до Санкт-Петербурга — на 20–30 минут.
Ранее Лайф рассказывал, что российские авиакомпании приостановили полёты за рубеж из-за санкций. Об этом объявили Royal Flight, Nordwind и Pegas Fly, "Победа", "Аэрофлот", S7. А "Уральские авиалинии" прекратили полёты в Египет и обратно.
Напомним, что в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии. Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении РФ стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.
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