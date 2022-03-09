Utair приостанавливает полёты в Калининград с 10 марта

Российская авиакомпания Utair с 10 марта приостанавливает полёты в Калининград в связи с "оптимизацией расписания". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.

"В связи с оптимизацией расписания по рейсам с изменёнными маршрутами было принято решение о временном закрытии рейсов в Калининград с 10 марта", — сказал собеседник.

Сообщается, что пассажиры смогут оформить полный возврат средств за билет на сайте авиакомпании или же в сторонних агентствах — в зависимости от места покупки.