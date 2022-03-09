"Платформа для диалога": Матыцин заявил, что спорт не должен быть средством дискриминации и манипулирования

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спорт должен объединять, а не использоваться для дискриминации и манипулирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Миссия чистого спорта состоит в том, чтобы объединить и создать платформу для диалога. Мы считаем, что спорт не должен быть средством какой-либо дискриминации и манипулирования", — сказал Матыцин.