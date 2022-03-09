"Платформа для диалога": Матыцин заявил, что спорт не должен быть средством дискриминации и манипулирования
На прошлой неделе МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спорт должен объединять, а не использоваться для дискриминации и манипулирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Миссия чистого спорта состоит в том, чтобы объединить и создать платформу для диалога. Мы считаем, что спорт не должен быть средством какой-либо дискриминации и манипулирования", — сказал Матыцин.
Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Александр Щербак