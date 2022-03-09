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9 марта, 12:42

"Краснодар" расторг контракт с полузащитником Кабеллой

В стане "быков" он провёл более 60 матчей, в которых отличился 17 раз.

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с французским полузащитником Реми Кабеллой.

"Корсиканский полузащитник отыграл за нашу команду 62 матча, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. ФК "Краснодар" благодарит Реми Кабеллу за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении.

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Добавим, что ранее из "Краснодара" ушли главный тренер Даниель Фарке и его штаб, а также шведский полузащитник Виктор Классон. При этом контракты целого ряда других иностранных футболистов были временно приостановлены.

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ФК "Краснодар"

Шамиль Гаджиев

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