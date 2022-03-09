"Краснодар" расторг контракт с полузащитником Кабеллой
В стане "быков" он провёл более 60 матчей, в которых отличился 17 раз.
"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с французским полузащитником Реми Кабеллой.
"Корсиканский полузащитник отыграл за нашу команду 62 матча, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. ФК "Краснодар" благодарит Реми Кабеллу за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении.
Добавим, что ранее из "Краснодара" ушли главный тренер Даниель Фарке и его штаб, а также шведский полузащитник Виктор Классон. При этом контракты целого ряда других иностранных футболистов были временно приостановлены.
ФК "Краснодар"