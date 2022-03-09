Урсула фон дер Ляйен: Новые санкции ЕС коснутся банков Белоруссии и Совфеда РФ

Новые санкции Евросоюза будут направлены против банковского сектора Белоруссии и криптовалют, а также включат запрет на поставки в РФ технологий морского судоходства, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также в чёрные списки будут внесены новые российские бизнесмены и парламентарии.

"Мы продолжаем затягивать нашу санкционную сеть. Мы добавим 160 человек в чёрный список, включая бизнесменов и членов российского Совета Федерации. [Под санкции подпадут] белорусский банковский сектор, экспорт технологий морского судоходства, криптовалюты", — написала она в своём твиттере.