Урсула фон дер Ляйен: Новые санкции ЕС коснутся банков Белоруссии и Совфеда РФ
По словам главы Еврокомиссии, также будет наложен запрет на криптовалюту и экспорт из Европы в Россию технологий морского судоходства.
Новые санкции Евросоюза будут направлены против банковского сектора Белоруссии и криптовалют, а также включат запрет на поставки в РФ технологий морского судоходства, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также в чёрные списки будут внесены новые российские бизнесмены и парламентарии.
"Мы продолжаем затягивать нашу санкционную сеть. Мы добавим 160 человек в чёрный список, включая бизнесменов и членов российского Совета Федерации. [Под санкции подпадут] белорусский банковский сектор, экспорт технологий морского судоходства, криптовалюты", — написала она в своём твиттере.
Также ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России. При этом он отметил, что Евросоюз постоянно ищет альтернативные источники получения газа, потому что уверен, что на Москву якобы нельзя положиться.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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