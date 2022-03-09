Air Astana по производственным причинам отменила ряд рейсов из Казахстана в Россию
Полёты возобновятся как минимум в начале следующей недели, отметили в компании. Сейчас продолжают выполняться только маршруты по направлению из Aлма-Аты и Нур-Султана в Москву и обратно.
Авиакомпания Air Astana по производственным причинам отменила ряд рейсов из Казахстана в Россию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Air Astana прилагает все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов. В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полёты в города России в начале следующей недели", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что на данный момент продолжают выполняться только рейсы по направлению из Aлма-Аты и Нур-Султана в Москву и в обратном направлении.
Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. Так, "Аэрофлот", а также его "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" также объявил об аналогичном решении.
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