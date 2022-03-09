Авиакомпания Air Astana по производственным причинам отменила ряд рейсов из Казахстана в Россию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Air Astana прилагает все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов. В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полёты в города России в начале следующей недели", — говорится в сообщении.