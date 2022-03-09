Discovery приостановит вещание 15 каналов в России
Также компания решила остановить работу сервисов. Теперь россиянам будут недоступны такие каналы, как HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport.
Компания Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов в России. Соответствующее заявление приводит агентство Reuters.
"Discovery приняла решение приостановить вещание своих телеканалов и работу сервисов в России", — сказано в сообщении.
Вещание прекратят 15 каналов, среди которых — HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также об остановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ. Также известно о приостановке работы всех ресторанов "Макдоналдс", а KFC закроет 70 точек.