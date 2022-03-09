Захарова: План Джонсона по Украине не стал неожиданным для РФ

Официальный представитель МИД России отметила, что экономическое удушение нашей страны открыто декларируется в качестве официальной задачи британской внешней политики.

План премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по противодействию нацификации Украины не стал откровением для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Анонсированную премьер-министром Британии Джонсоном инициативу о создании, как он сказал, международной группы поддержки Украины мы рассматриваем как очередное подтверждение претензий Лондона на лидирующую роль в антироссийских усилиях коллективного Запада", — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что британское руководство прямо говорит о том, что перед единомышленниками будут стоять "такие, как они сказали, гуманитарные задачи", к которым относятся "продолжение накачивания киевского режима вооружениями, усиление экономического давления на Москву", а также противодействие "ползучей нормализации того, что делает Россия на Украине".

"Экономическое удушение нашей страны открыто декларируется в качестве официальной задачи британской внешней политики. Поэтому отвечаю кратко: так себе планчик", — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Джонсон сообщил о разработке аналога плана Маршалла для Украины. Он был запущен Соединёнными Штатами после Второй мировой войны для восстановления Европы и свёрнут во второй половине 60-х годов прошлого века.