НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 13:03

Путин объяснил президенту Египта цели и причины "Операции Z"

В свою очередь, египетский лидер поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации граждан страны Ближнего Востока из зоны конфликта.

<p>Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/50181/photos/41429" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси. Обложка © Kremlin.ru

Президент России в ходе телефонного разговора с египетским лидером Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси обсудил ситуацию на Украине и объяснил причины проведения "Операции Z". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По просьбе Абдул-Фаттаха Ас-Сиси Владимир Путин рассказал о причинах и целях российской специальной военной операции по защите Донбасса", — сказано в записи.

Также российский лидер проинформировал коллегу о проводимой Россией работе на переговорах с украинской стороной. Президент Египта поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта.

Президент Бразилии назвал Путина "одним из самых могущественных людей в мире"

Президент Бразилии назвал Путина "одним из самых могущественных людей в мире"

Помимо этого, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства двух государств, включая ход реализации крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. С обеих сторон также высказана заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах. Путин и Ас-Сиси условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил тему Украины с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. В Кремле уточнили, что лидеры двух стран условились и далее продолжать диалог по теме ситуации в Незалежной и военной спецоперации по защите Донбасса.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1