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Опубликовано 9 марта 2022, 13:03

Путин объяснил президенту Египта цели и причины "Операции Z"

Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси. Обложка © Kremlin.ru

В свою очередь, египетский лидер поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации граждан страны Ближнего Востока из зоны конфликта.

Президент России в ходе телефонного разговора с египетским лидером Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси обсудил ситуацию на Украине и объяснил причины проведения "Операции Z". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По просьбе Абдул-Фаттаха Ас-Сиси Владимир Путин рассказал о причинах и целях российской специальной военной операции по защите Донбасса", — сказано в записи.

Также российский лидер проинформировал коллегу о проводимой Россией работе на переговорах с украинской стороной. Президент Египта поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта.

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Помимо этого, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства двух государств, включая ход реализации крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. С обеих сторон также высказана заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах. Путин и Ас-Сиси условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил тему Украины с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. В Кремле уточнили, что лидеры двух стран условились и далее продолжать диалог по теме ситуации в Незалежной и военной спецоперации по защите Донбасса.

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Артур Лапсаков
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