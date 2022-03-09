Путин объяснил президенту Египта цели и причины "Операции Z"

В свою очередь, египетский лидер поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации граждан страны Ближнего Востока из зоны конфликта.

Президент России в ходе телефонного разговора с египетским лидером Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси обсудил ситуацию на Украине и объяснил причины проведения "Операции Z". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По просьбе Абдул-Фаттаха Ас-Сиси Владимир Путин рассказал о причинах и целях российской специальной военной операции по защите Донбасса", — сказано в записи.

Также российский лидер проинформировал коллегу о проводимой Россией работе на переговорах с украинской стороной. Президент Египта поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства двух государств, включая ход реализации крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. С обеих сторон также высказана заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах. Путин и Ас-Сиси условились о продолжении контактов на различных уровнях.