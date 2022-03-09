Рейтинговое агентство S&P приостанавливает работу в России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) решило прекратить коммерческую деятельность в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Как поставщик независимых новостей, исследований, контрольных показателей и аналитики, S&P Global продолжит играть свою значительную роль на мировых рынках, предоставляя ключевую информацию о российских рынках для принятия нашими клиентами важных решений", — указано в сообщении.