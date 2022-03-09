Премьер Нидерландов Рютте: Нам необходимы энергоносители из РФ
Он назвал это некомфортной правдой, но заметил, что власти могут сделать больше, чтобы продвинуть зелёную повестку и сделать экономику королевства менее углеродоёмкой.
Марк Рютте. Обложка © Instagram / markopinsta
Нидерланды на сегодняшний день не готовы отказаться от российских нефти и газа, однако будут работать над переходом страны к зелёной экономике. Об этом сообщил премьер-министр королевства Марк Рютте.
"Нам также необходимо сегодня обсудить нашу уязвимость в плане зависимости от поставок российских нефти и газа. Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы", — сказал он в Париже перед встречей с Эмманюэлем Макроном.
Рютте назвал это некомфортной правдой, но заметил, что власти могут сделать больше, чтобы продвинуть зелёную повестку и сделать экономику Нидерландов менее углеродоёмкой.
Ранее кандидат в президенты Франции назвала "совершением харакири" вероятный отказ ЕС от нефти РФ. Марин Ле Пен подчеркнула, что применение "этого рычага" подвергнет санкциям французскую экономику. По её мнению, лучший способ урегулировать кризис — использовать инструменты дипломатии.
Напомним, ограничения связаны с тем, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Лайф следит за развитием событий.