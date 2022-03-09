Премьер Нидерландов Рютте: Нам необходимы энергоносители из РФ

Нидерланды на сегодняшний день не готовы отказаться от российских нефти и газа, однако будут работать над переходом страны к зелёной экономике. Об этом сообщил премьер-министр королевства Марк Рютте.

"Нам также необходимо сегодня обсудить нашу уязвимость в плане зависимости от поставок российских нефти и газа. Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы", — сказал он в Париже перед встречей с Эмманюэлем Макроном.

Рютте назвал это некомфортной правдой, но заметил, что власти могут сделать больше, чтобы продвинуть зелёную повестку и сделать экономику Нидерландов менее углеродоёмкой.