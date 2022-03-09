ЕС ввёл санкции против 14 российских бизнесменов и 146 членов Совфеда

Страны Европейского союза из-за ситуации на Украине ввели санкции против крупных российских бизнесменов и членов их семей, а также против российских сенаторов. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Как уточняется, под ограничения в общей сложности подпали 160 россиян. В их числе 14 человек, которых ЕК именует "олигархами и известными бизнесменами, работающими в ключевых секторах экономики", а также 146 членов Совета Федерации, утвердивших договоры о взаимопомощи и дружбе с республиками Донбасса.

Подпавшим под санкции россиянам отныне запрещаются поездки в страны ЕС, а также замораживаются все активы на территории союза. Списки с именами фигурантов пока не опубликованы.