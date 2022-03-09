ЕС ввёл санкции против 14 российских бизнесменов и 146 членов Совфеда
Подпавшим под рестрикции гражданам отныне запрещаются поездки в страны Евросоюза, а также замораживаются все активы на его территории. Имена фигурантов списка пока не опубликованы.
Страны Европейского союза из-за ситуации на Украине ввели санкции против крупных российских бизнесменов и членов их семей, а также против российских сенаторов. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Как уточняется, под ограничения в общей сложности подпали 160 россиян. В их числе 14 человек, которых ЕК именует "олигархами и известными бизнесменами, работающими в ключевых секторах экономики", а также 146 членов Совета Федерации, утвердивших договоры о взаимопомощи и дружбе с республиками Донбасса.
Подпавшим под санкции россиянам отныне запрещаются поездки в страны ЕС, а также замораживаются все активы на территории союза. Списки с именами фигурантов пока не опубликованы.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России. При этом он отметил, что Евросоюз постоянно ищет альтернативные источники получения газа, потому что уверен, что на Москву якобы нельзя положиться.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Diego Puletto