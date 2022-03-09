Президент Египта поблагодарил Путина за эвакуацию граждан его страны с Украины

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси в телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным выразил благодарность за эвакуацию граждан своей страны из зоны конфликта на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.