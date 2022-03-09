Президент Египта поблагодарил Путина за эвакуацию граждан его страны с Украины
Кроме того, в ходе беседы российский лидер проинформировал коллегу о проводимой РФ работе на переговорах с украинской стороной.
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси в телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным выразил благодарность за эвакуацию граждан своей страны из зоны конфликта на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
"Президент Египта поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что Путин объяснил президенту Египта цели и причины "Операции Z". Российский лидер проинформировал коллегу о проводимой Россией работе на переговорах с украинской стороной.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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