Президент Египта поблагодарил Путина за эвакуацию граждан его страны с Украины

Кроме того, в ходе беседы российский лидер проинформировал коллегу о проводимой РФ работе на переговорах с украинской стороной.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси в телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным выразил благодарность за эвакуацию граждан своей страны из зоны конфликта на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"Президент Египта поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта", — говорится в сообщении.