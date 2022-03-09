Москвичам пообещали солнечные, но снежные выходные
По словам синоптиков, жителям столицы не стоит ожидать резкого потепления, поскольку в городе началось "ультраполярное вторжение".
В предстоящие выходные в Москву придёт солнечная погода с плюсовыми показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью, однако снег в столице пока останется. Об этом рассказали в среду в прогностическом центре "Метео".
"Воздушные массы из холодных регионов страны и антициклон формируют очень редкий процесс, который мы не наблюдали даже зимой. Называется он ультраполярным вторжением. Это заток холода, пришедший в Москву с северо-востока", — пояснил руководитель центра Александр Шувалов в беседе с "Вечерней Москвой".
Именно из-за этого явления долгожданное тепло в Москве до конца недели не наступит и быстрой смены холодной погоды на тёплую не ожидается, отметил синоптик.
По его словам, самыми холодными на этой неделе станут 10 и 11 марта. В этот период дневная температура будет колебаться от -4 до -12 градусов, а ночью столбик термометра будет опускаться до 12–17 градусов. Шувалов заметил, что с 12-го числа погода начнёт улучшаться и вскоре воздух прогреется до плюсовых значений.
"Уже в субботу воздух в столичном регионе начнёт постепенно прогреваться и столбики термометра достигнут днём +1. Ночью снова ожидается падение температурных показателей: минус два-пять градусов", — добавил метеоролог.
Ранее в центре "Фобос" москвичей предупредили об "арктическом мешке" перед мощным потеплением. Метеорологи напомнили, что март в России по климату совсем не весенний месяц и погода в этот период крайне неустойчива.
Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей