Москвичам пообещали солнечные, но снежные выходные

В предстоящие выходные в Москву придёт солнечная погода с плюсовыми показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью, однако снег в столице пока останется. Об этом рассказали в среду в прогностическом центре "Метео".

"Воздушные массы из холодных регионов страны и антициклон формируют очень редкий процесс, который мы не наблюдали даже зимой. Называется он ультраполярным вторжением. Это заток холода, пришедший в Москву с северо-востока", — пояснил руководитель центра Александр Шувалов в беседе с "Вечерней Москвой".

Именно из-за этого явления долгожданное тепло в Москве до конца недели не наступит и быстрой смены холодной погоды на тёплую не ожидается, отметил синоптик.

По его словам, самыми холодными на этой неделе станут 10 и 11 марта. В этот период дневная температура будет колебаться от -4 до -12 градусов, а ночью столбик термометра будет опускаться до 12–17 градусов. Шувалов заметил, что с 12-го числа погода начнёт улучшаться и вскоре воздух прогреется до плюсовых значений.

"Уже в субботу воздух в столичном регионе начнёт постепенно прогреваться и столбики термометра достигнут днём +1. Ночью снова ожидается падение температурных показателей: минус два-пять градусов", — добавил метеоролог.