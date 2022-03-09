Аксёнов — об уходе иностранных компаний из РФ: Свято место пусто не бывает

"Свято место пусто не бывает. Компании, которые сегодня покидают Россию, сбежали из Крыма ещё восемь лет назад. На развитии нашей республики это никак не сказалось. Наоборот, уход западных брендов поспособствовал развитию собственного производства", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Аксёнов рассказал, что у Украины было всё готово к нападению на Крым

Вместе с тем он отметил, что никому не удастся скрыть информацию о преступлениях киевского режима и в конечном счёте у людей на Западе возникнет вопрос: зачем их власти поддерживают "людоедов" и почему они должны ещё и платить за это.