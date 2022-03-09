Аксёнов — об уходе иностранных компаний из РФ: Свято место пусто не бывает
Вместе с тем глава Крыма отметил, что никому не удастся скрыть данные о преступлениях киевского режима — и в конечном счёте у людей на Западе возникнет вопрос: зачем их власти поддерживают "людоедов".
Сергей Аксёнов. Фото © "ВКонтакте" / Сергей Аксёнов
Уход иностранных брендов из России будет способствовать развитию собственного производства. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Свято место пусто не бывает. Компании, которые сегодня покидают Россию, сбежали из Крыма ещё восемь лет назад. На развитии нашей республики это никак не сказалось. Наоборот, уход западных брендов поспособствовал развитию собственного производства", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.
Вместе с тем он отметил, что никому не удастся скрыть информацию о преступлениях киевского режима и в конечном счёте у людей на Западе возникнет вопрос: зачем их власти поддерживают "людоедов" и почему они должны ещё и платить за это.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.