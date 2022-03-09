Боррель потребовал от европейцев снизить потребление энергии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии для снижения зависимости от газа из России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. Он подчеркнул, что Европа должна "перерезать пуповину", которая соединяет её с РФ, и "прекратить финансовые потоки".

"Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой — на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года", — отметил Боррель.

Он добавил, что это требует макроэкономических и технических мер, однако граждане также должны меньше использовать систему отопления.

"Мы слишком поздно начали (снижать зависимость от энергоресурсов России. — Прим. Лайфа), но лучше поздно, чем никогда. Когда Россия присоединила Крым, мы говорили о необходимости снизить нашу зависимость от российского газа… Но вместо того, чтобы её снизить, мы её увеличили", — резюмировал Боррель.