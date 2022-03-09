Боррель потребовал от европейцев снизить потребление энергии

Глава евродипломатии подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане также должны способствовать этому на индивидуальном уровне.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии для снижения зависимости от газа из России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. Он подчеркнул, что Европа должна "перерезать пуповину", которая соединяет её с РФ, и "прекратить финансовые потоки".

"Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой — на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года", — отметил Боррель.

Он добавил, что это требует макроэкономических и технических мер, однако граждане также должны меньше использовать систему отопления.

"Мы слишком поздно начали (снижать зависимость от энергоресурсов России. — Прим. Лайфа), но лучше поздно, чем никогда. Когда Россия присоединила Крым, мы говорили о необходимости снизить нашу зависимость от российского газа… Но вместо того, чтобы её снизить, мы её увеличили", — резюмировал Боррель.