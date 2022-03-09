Боррель потребовал от европейцев снизить потребление энергии
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Глава евродипломатии подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане также должны способствовать этому на индивидуальном уровне.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии для снижения зависимости от газа из России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. Он подчеркнул, что Европа должна "перерезать пуповину", которая соединяет её с РФ, и "прекратить финансовые потоки".
"Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой — на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года", — отметил Боррель.
Он добавил, что это требует макроэкономических и технических мер, однако граждане также должны меньше использовать систему отопления.
"Мы слишком поздно начали (снижать зависимость от энергоресурсов России. — Прим. Лайфа), но лучше поздно, чем никогда. Когда Россия присоединила Крым, мы говорили о необходимости снизить нашу зависимость от российского газа… Но вместо того, чтобы её снизить, мы её увеличили", — резюмировал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России. При этом глава европейской дипломатии отметил, что ЕС постоянно ищет альтернативные источники получения газа, потому что убеждён, что на Москву якобы нельзя положиться.
Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.