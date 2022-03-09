TASR: Подразделение НАТО в Словакии может начать действовать с 15 марта

В страну могут прибыть 2100 солдат государств – членов альянса. Это решение в ближайшее время будет одобрено словацким парламентом. Таким образом страна реагирует на ситуацию на Украине.

В Словакии с 15 марта может начать действовать подразделение Североатлантического альянса. Об этом сообщает информационное агентство TASR.

Правительство Словакии одобрило размещение военнослужащих и военной техники НАТО. На территорию страны могут прибыть 2100 солдат государств, входящих в членство альянса: 700 немецких, 600 чешских, 400 американских, 200 голландских, а также по 100 польских и словенских.

В ближайшее время данное решение правительства должен одобрить парламент. Отмечается, что таким образом Словакия и её союзники отреагировали на ситуацию на Украине.