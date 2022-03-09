TASR: Подразделение НАТО в Словакии может начать действовать с 15 марта
В страну могут прибыть 2100 солдат государств – членов альянса. Это решение в ближайшее время будет одобрено словацким парламентом. Таким образом страна реагирует на ситуацию на Украине.
В Словакии с 15 марта может начать действовать подразделение Североатлантического альянса. Об этом сообщает информационное агентство TASR.
Правительство Словакии одобрило размещение военнослужащих и военной техники НАТО. На территорию страны могут прибыть 2100 солдат государств, входящих в членство альянса: 700 немецких, 600 чешских, 400 американских, 200 голландских, а также по 100 польских и словенских.
В ближайшее время данное решение правительства должен одобрить парламент. Отмечается, что таким образом Словакия и её союзники отреагировали на ситуацию на Украине.
"Цель — показать единство и заявить, что мы готовы вместе противостоять любой угрозе. Члены НАТО также подтверждают, что возможное нападение на государство-члена [блока] — это нападение на все государства-члены", — заявила пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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