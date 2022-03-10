Басурин: Минимум 400 тысяч жителей находятся в Мариуполе

Представитель ДНР добавил, что они могут рассчитывать на помощь в эвакуации. Власти республики найдут на это "средства и способы".

В Мариуполе на данный момент находится минимум 400 тысяч жителей. Об этом в эфире "Россия 24" сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"По моим подсчётам, это минимум 400 тысяч, минимум. Это — в Мариуполе", — сказал он.

Басурин добавил, что эти люди могут рассчитывать на помощь в эвакуации, власти ДНР найдут на это "средства и способы". Также он надеется на помощь России, если в этом возникнет необходимость. Он уточнил, что эвакуационный лагерь находится в 40 километрах от границы с РФ.