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10 марта, 07:27

Басурин: Минимум 400 тысяч жителей находятся в Мариуполе

Представитель ДНР добавил, что они могут рассчитывать на помощь в эвакуации. Власти республики найдут на это "средства и способы".

В Мариуполе на данный момент находится минимум 400 тысяч жителей. Об этом в эфире "Россия 24" сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"По моим подсчётам, это минимум 400 тысяч, минимум. Это — в Мариуполе", — сказал он.

Басурин добавил, что эти люди могут рассчитывать на помощь в эвакуации, власти ДНР найдут на это "средства и способы". Также он надеется на помощь России, если в этом возникнет необходимость. Он уточнил, что эвакуационный лагерь находится в 40 километрах от границы с РФ.

"Я думаю, и транспорт могут предоставить, если что. Пока мы своими силами справляемся. Если будет такой грандиозный наплыв, обратимся к РФ, я думаю, они нам обязательно помогут, а все люди, которые захотят уйти в РФ, смогут спокойно это сделать", — заключил представитель ДНР.

Басурин: Националистические батальоны в Мариуполе могут или сдаться, или умереть

Басурин: Националистические батальоны в Мариуполе могут или сдаться, или умереть

Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент РФ приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Александр Рюмин

Григорий Воронцов

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