Басурин: Минимум 400 тысяч жителей находятся в Мариуполе
Представитель ДНР добавил, что они могут рассчитывать на помощь в эвакуации. Власти республики найдут на это "средства и способы".
В Мариуполе на данный момент находится минимум 400 тысяч жителей. Об этом в эфире "Россия 24" сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По моим подсчётам, это минимум 400 тысяч, минимум. Это — в Мариуполе", — сказал он.
Басурин добавил, что эти люди могут рассчитывать на помощь в эвакуации, власти ДНР найдут на это "средства и способы". Также он надеется на помощь России, если в этом возникнет необходимость. Он уточнил, что эвакуационный лагерь находится в 40 километрах от границы с РФ.
"Я думаю, и транспорт могут предоставить, если что. Пока мы своими силами справляемся. Если будет такой грандиозный наплыв, обратимся к РФ, я думаю, они нам обязательно помогут, а все люди, которые захотят уйти в РФ, смогут спокойно это сделать", — заключил представитель ДНР.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент РФ приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Александр Рюмин