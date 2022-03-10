Басурин: Националистические батальоны в Мариуполе могут или сдаться, или умереть

Представитель Народной милиции ДНР отметил, что из города их вытеснять некуда, "если только в море".

Украинские националистические батальоны, которые находятся в Мариуполе, могут только сдаться или умереть, так как из города уйти не смогут. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".