Басурин: Националистические батальоны в Мариуполе могут или сдаться, или умереть
Представитель Народной милиции ДНР отметил, что из города их вытеснять некуда, "если только в море".
Украинские националистические батальоны, которые находятся в Мариуполе, могут только сдаться или умереть, так как из города уйти не смогут. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
"Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. <...> У них только два варианта: или умереть, или сдаться", — сказал Басурин.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Александр Рюмин