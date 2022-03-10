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10 марта, 07:14
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Басурин: Националистические батальоны в Мариуполе могут или сдаться, или умереть

Представитель Народной милиции ДНР отметил, что из города их вытеснять некуда, "если только в море".

Украинские националистические батальоны, которые находятся в Мариуполе, могут только сдаться или умереть, так как из города уйти не смогут. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

"Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. <...> У них только два варианта: или умереть, или сдаться", — сказал Басурин.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Александр Рюмин

Варвара Романова

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