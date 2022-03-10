YouTube полностью приостановил всю монетизацию для пользователей России

YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч". Такие уведомления компания прислала авторам каналов из РФ.

"Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России", — сказано в сообщении.

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Пока не известно, до какого числа приостановлена монетизация и другие функции сервиса. В компании уточнили, что "по мере развития ситуации" будут информировать российских пользователей об изменениях.