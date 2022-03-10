НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 07:11

YouTube полностью приостановил всю монетизацию для пользователей России

В частности, недоступны подписки Premium и Music Premium. Пока не известно, как долго это продлится. В компании лишь утверждают, что будут информировать по мере изменения ситуации.

YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч". Такие уведомления компания прислала авторам каналов из РФ.

"Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России", — сказано в сообщении.

Фото © YouTube

Фото © YouTube

Пока не известно, до какого числа приостановлена монетизация и другие функции сервиса. В компании уточнили, что "по мере развития ситуации" будут информировать российских пользователей об изменениях.

Эксперт Кусков допустил исчезновение фильмов Голливуда из онлайн-кинотеатров России

Эксперт Кусков допустил исчезновение фильмов Голливуда из онлайн-кинотеатров России

Напомним, что с 10 марта в России перестали работать Visa и Mastercard. Приём запросов авторизации от российских участников рынка прекращён. С 11 марта эти системы перестанут проводить межбанковские расчёты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Pexels

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1