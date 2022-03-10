YouTube полностью приостановил всю монетизацию для пользователей России
В частности, недоступны подписки Premium и Music Premium. Пока не известно, как долго это продлится. В компании лишь утверждают, что будут информировать по мере изменения ситуации.
YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч". Такие уведомления компания прислала авторам каналов из РФ.
"Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России", — сказано в сообщении.
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Пока не известно, до какого числа приостановлена монетизация и другие функции сервиса. В компании уточнили, что "по мере развития ситуации" будут информировать российских пользователей об изменениях.
Напомним, что с 10 марта в России перестали работать Visa и Mastercard. Приём запросов авторизации от российских участников рынка прекращён. С 11 марта эти системы перестанут проводить межбанковские расчёты.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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